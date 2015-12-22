Украинскую велогонку RACE HORIZON PARK 2016 будет обслуживать международный комиссар из Нидерландов
Серию международных велогонок Race Horizon Park 2016, которая традиционно пройдет на День Киева 27–29 мая, будет обслуживать комиссар из Нидерландов Мартин Брюйн — один из самых опытных и титулованных судей Международного союза велосипедистов (UCI).
Для комиссара Брюйна это уже не первый опыт работы в Украине, он был главным судьей на гонке Odessa Grand Prix 2015, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.
Международный комиссар из Нидерландов Мартин Брюйн неоднократно заявлял о своем расположении к Украине: "Я очень рад снова приехать в Украину. Я часто пересекаюсь с украинскими командами. В прошлом году я работал на трековом чемпионате Европы, где также выступала сборная Украины. В этом году я впервые побывал у вас в стране, в Одессе. И должен сказать, что Одесса — совершенно невероятный город, которым я восхищен. Было очень приятно гулять здесь по вечерам, видеть доброжелательных и вежливых людей, а также наслаждаться вашей потрясающей инфраструктурой».
Мартин Брюйн — один из самых опытных и титулованных судей UCI. Он родился в 1950 году в Гааге (Нидерланды) и стал комиссаром на местном уровне в возрасте 22 лет. Международным комиссаром он стал на Чемпионате мира во Франции 1989 года. С тех пор Брюйн сделал успешную карьеру судьи в велоспорте, принимал участие в Тур де Франс (6 раз), Джиро д'Италия (5 раз), испанской Вуэльте (2 раза), судил на Чемпионатах и Кубках мира, Олимпийских играх. Кроме того, у Брюйна есть опыт на больших гонках в Южной Африке, Канаде, Азии и Африке, а также на классических гонках, таких как Тур Фландрии и Париж-Рубе.
«Мартин Брюйн — большой профессионал и нам с ним повезло! Мне удалось познакомится и пообщаться с ним во время Odessa Grand Prix 2015. Скажу одно, это уровень законов World Tour», — прокомментировал назначение Александр Башенко глава организационного комитета международной велогонки Race Horizon Park и президент Федерации велоспорта Украины.
Один из самых известных украинских велогонщиков Ярослав Попович поделился своим мнением о комиссаре из Нидерландов: «Я знаю Мартина Брюйна уже много лет. Он чрезвычайно открытый человек, который очень любит Украину».
Race Horizon Park — ежегодная традиционная столичная международная велогонка на шоссе, проходящая в День Киева (в течении трех дней) на Майдане Независимости, Крещатике и центральных улицах города. Включает как мероприятия для любителей: Велодень (всеукраинский велопарад), гонка для аматоров Horizon Masters Cup, так и профессиональные велосоревнования — открытый кубок ФВСУ на призы Horizon Park для женщин «элита» и Международные соревнования по велосипедному спорту на шоссе: Horizon Park Race for Peace (27 мая), Horizon Park Race Maidan (28 мая) и Horizon Park Classic (29 мая). Велогонки входят в календарь Europe Tour в категориях 1.2 UCI.