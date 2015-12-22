Украинскую велогонку RACE HORIZON PARK 2016 будет обслуживать международный комиссар из Нидерландов

Для комиссара Брюйна это уже не первый опыт работы в Украине, он был главным судьей на гонке Odessa Grand Prix 2015, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

Международный комиссар из Нидерландов Мартин Брюйн неоднократно заявлял о своем расположении к Украине: "Я очень рад снова приехать в Украину. Я часто пересекаюсь с украинскими командами. В прошлом году я работал на трековом чемпионате Европы, где также выступала сборная Украины. В этом году я впервые побывал у вас в стране, в Одессе. И должен сказать, что Одесса — совершенно невероятный город, которым я восхищен. Было очень приятно гулять здесь по вечерам, видеть доброжелательных и вежливых людей, а также наслаждаться вашей потрясающей инфраструктурой».

Мартин Брюйн — один из самых опытных и титулованных судей UCI. Он родился в 1950 году в Гааге (Нидерланды) и стал комиссаром на местном уровне в возрасте 22 лет. Международным комиссаром он стал на Чемпионате мира во Франции 1989 года. С тех пор Брюйн сделал успешную карьеру судьи в велоспорте, принимал участие в Тур де Франс (6 раз), Джиро д'Италия (5 раз), испанской Вуэльте (2 раза), судил на Чемпионатах и Кубках мира, Олимпийских играх. Кроме того, у Брюйна есть опыт на больших гонках в Южной Африке, Канаде, Азии и Африке, а также на классических гонках, таких как Тур Фландрии и Париж-Рубе.

«Мартин Брюйн — большой профессионал и нам с ним повезло! Мне удалось познакомится и пообщаться с ним во время Odessa Grand Prix 2015. Скажу одно, это уровень законов World Tour», — прокомментировал назначение Александр Башенко глава организационного комитета международной велогонки Race Horizon Park и президент Федерации велоспорта Украины.

Один из самых известных украинских велогонщиков Ярослав Попович поделился своим мнением о комиссаре из Нидерландов: «Я знаю Мартина Брюйна уже много лет. Он чрезвычайно открытый человек, который очень любит Украину».

Race Horizon Park — ежегодная традиционная столичная международная велогонка на шоссе, проходящая в День Киева (в течении трех дней) на Майдане Независимости, Крещатике и центральных улицах города. Включает как мероприятия для любителей: Велодень (всеукраинский велопарад), гонка для аматоров Horizon Masters Cup, так и профессиональные велосоревнования — открытый кубок ФВСУ на призы Horizon Park для женщин «элита» и Международные соревнования по велосипедному спорту на шоссе: Horizon Park Race for Peace (27 мая), Horizon Park Race Maidan (28 мая) и Horizon Park Classic (29 мая). Велогонки входят в календарь Europe Tour в категориях 1.2 UCI.