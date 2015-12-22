Жданов подписал Конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями

Конвенция направлена на предотвращение, выявление и наказание за манипуляции спортивными соревнованиями, а также усиления обмена информацией и углубления сотрудничества как на национальном, так и на международном уровнях между причастными органами государственной власти, спортивными организациями и операторами спортивных пари. Таким образом Украина стала 22-м государством-членом этой Организации, которая подписала этот важный международный инструмент, сообщает пресс-служба Минмолспорта.

Подписав Конвенцию Украина откликнулась на призыв Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, который во время рабочего визита в Киев в марте 2015 года пригласил Украину присоединиться к конвенции против манипуляций в сфере спорта, которые стали угрожающим явлением для международного спортивного движения. Церемония подписания состоялась в присутствии заместителя Генерального секретаря Габриэлы Баттаини-Драгони.

Конвенция призывает Правительства ввести меры, в том числе законодательные, для того, чтобы предотвращать конфликты интересов среди операторов спортивных пари и спортивных организаций; поощрять органы, которые регулируют проведение спортивных пари, противодействовать мошенничеству; бороться против нелегальных спортивных пари. В свою очередь спортивные организации и операторы должны принять и обеспечить применение строгих правил в сфере борьбы с коррупцией, а также пропорциональных санкций и дисциплинарных средств воздействия, которые будут применяться в случае их нарушения.