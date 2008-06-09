Букмекеры назвали фаворита бомбардирской гонки на Евро-2008

Нападающий сборной Германии Лукаш Подольски, забив два гола в ворота сборной Польши, стал фаворитом в борьбе за звание лучшего бомбардира Евро-2008 по версии букмекеров. В котировках букмекерских контор он обошел считавшихся ранее главными претендентами на этот титул испанца Фернандо Торреса и португальца Криштиану Роналду.

В букмекерской конторе Bet365 победа Подольски в споре за звание лучшего бомбардира турнира оценивается с коэффициентом 3,75. Напомним, чем меньше коэффициент на событие - тем выше, по мнению букмекеров, его вероятность.

За немцем идут Торрес и партнер Подольски по команде Мирослав Клозе. Коэффициент на их успех в бомбардирской гонке составляет соответственно 8 и 9. Роналду котируется с коэффициентом 11. До матча с Польшей Подольски не рассматривался в числе основных претендентов на титул лучшего бомбардира.

Лента.ру