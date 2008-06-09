Букмекеры назвали фаворита бомбардирской гонки на Евро-2008
13:55, 09 июня 2008Спорт
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Несколько неожиданно
|Лукаш Подольски. Фото REUTERS
В букмекерской конторе Bet365 победа Подольски в споре за звание лучшего бомбардира турнира оценивается с коэффициентом 3,75. Напомним, чем меньше коэффициент на событие - тем выше, по мнению букмекеров, его вероятность.
За немцем идут Торрес и партнер Подольски по команде Мирослав Клозе. Коэффициент на их успех в бомбардирской гонке составляет соответственно 8 и 9. Роналду котируется с коэффициентом 11. До матча с Польшей Подольски не рассматривался в числе основных претендентов на титул лучшего бомбардира.
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