Григорчук признан тренером года в Азербайджане

Специалист стал победителем престижной премии "Тренер года" по версии представителей местных средств массовой информации, сообщает ZN.ua со ссылкой на futbolxeber.az.

Григорчук был отмечен за то, что впервые в истории "Габалы" сумел вывести команду в групповой этап Лиги Европы, а также привел к бронзовым наградам чемпионата Азербайджана. Напомним, в Лиге Европы азербайджанский клуб набрал 2 очка в одной группе с дортмундской "Боруссией", "Краснодаром" и ПАОКом.

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В текущем чемпионате Азербайджана после 18-ти туров "Габала" занимает третье место в чемпионате страны. Ранее, напомним, руководство клуба продлило контракт с Григорчуком до 2017 года, даже несмотря на не самые удачные результаты в осенней части сезона - 1 победа в 10 последних матчах чемпионата.

Ранее УНИАН сообщал, что два игрока украинской сборной вошли в рейтинг ста лучших футболистов 2015 года по версии The Guardian. Так, в рейтинг вошли игрок испанской "Севильи" Евгений Коноплянка и киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко.