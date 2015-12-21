Украина просит FINA отменить проведение гран-при по прыжкам в воду в оккупированной Ялте

Об этом изданию Крым.Реалии сообщил генеральный секретарь Федерации плавания Украины Андрей Власков.

«Федерация плавания Украины, как член FINA, обратилась в FINA с просьбой учесть, что Ялта – это не Россия, а Украина, и отменить это решение. Нам уже ответили, что заявление принято к рассмотрению, ну а дальше будем смотреть. Надеюсь, это техническая ошибка. В зависимости от этого, будем предпринимать действия, протест выскажем. Но не думаю, что FINA умышленно приняла такое решение. Скорее всего, это российская Федерация прыжков в воду или Федерация плавания предложили FINA такой проект, а там не разобрались, где Ялта», – отметили в федерации плавания Украины.

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Отмечается, что российские СМИ сообщали о намерении международной федерации плавания (FINA) провести российский этап серии гран-при по прыжкам в воду сезона-2016 в оккупированной Ялте.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который определяет 20 февраля 2014 года датой начала временной оккупации территории Украины.