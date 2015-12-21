Два игрока сборной Украины вошли в рейтинг ста лучших футболистов 2015 года по версии The Guardian
Два игрока украинской сборной вошли в рейтинг ста лучших футболистов 2015 года.
Так, в рейтинг, составленный изданием The Guardian, вошли игрок испанской "Севильи" Евгений Коноплянка и киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко.
Полузащитник "Динамо" Ярмоленко находится на 98-м месте рейтинга. А Коноплянка занял 73-е место.
Позади Коноплянки оказались Бастиан Швайнштайгер, Матс Хуммельс, Франк Рибери, Генрих Мхитарян и другие.
Читайте такжеИгроков сборной Украины встретили шампанским и конфетти после исторической игры в Словении
Также в рейтинг попал игрок "Шахтера" Алекс Тейшейра, который занял 89-е место.
Пока что The Guardian опубликовал места с 70-го по 100-е, поэтому кто находится на вершине рейтинга - неизвестно.
Отмечается, что над рейтингом работали 123 эксперта из 49 стран мира, среди которых - бывшие футболисты Хавьер Дзанетти, Зико и Георге Хаджи.