Два игрока сборной Украины вошли в рейтинг ста лучших футболистов 2015 года по версии The Guardian

Так, в рейтинг, составленный изданием The Guardian, вошли игрок испанской "Севильи" Евгений Коноплянка и киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко.

Полузащитник "Динамо" Ярмоленко находится на 98-м месте рейтинга. А Коноплянка занял 73-е место.

Позади Коноплянки оказались Бастиан Швайнштайгер, Матс Хуммельс, Франк Рибери, Генрих Мхитарян и другие.

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Также в рейтинг попал игрок "Шахтера" Алекс Тейшейра, который занял 89-е место.

Пока что The Guardian опубликовал места с 70-го по 100-е, поэтому кто находится на вершине рейтинга - неизвестно.

Отмечается, что над рейтингом работали 123 эксперта из 49 стран мира, среди которых - бывшие футболисты Хавьер Дзанетти, Зико и Георге Хаджи.