Кличко обрадовался поражению в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко рассказал о своих чувствах после неудачи в бою с британцем Тайсоном Фьюри, заявив что обрадовался своему поражению, сообщает Чемпионат.

"Произошло то, что вызревало в течение длительного времени. Мне раньше не казалось, что я потерял мотивацию за то время, что владел титулами, но сейчас, когда они уже не мои, мотивация просто взлетела. Я не чувствую себя побитым или побеждённым. Я только проиграл. Непосредственно после боя состояние было, скажем так, прямо противоположным подъёму, но я уже давно успокоился", - заметил, в частности, Кличко.

А говоря о том, кто виноват в поражении, украинский боксер отметил: "Много лет, изначально вместе с Виталием, я создавал свою команду, которая включает в себя менеджеров, тренеров, юристов, ассистентов и вообще самых разных специалистов. Я работал с самыми разными тренерами: с Фрицем Здунеком, с Бруксом, с Фредди Роучем, с Тернером, со многими другими, а главное, с Эмануэлем Стюардом, а потом уже с Джонатоном Бэнксом. В результате я набрал огромный опыт. Это касалось всех моментов, в том числе и бокса как бизнеса. Вылилось всё это в то, что я собрал лучшую команду из всех возможных. Сейчас многие указывают на того или иного члена моей команды как на виновника случившегося. Чаще всего на моего тренера Бэнкса, про которого говорят, что он моложе меня и поэтому не может со мной работать. Так вот, при всём моём уважении, я хочу сказать всем: никто, кроме меня, не виноват в моём поражении. Никто. Я был в лучшей физической форме в своей жизни. Но никакая физическая форма тебе не поможет, если не сочетается с хорошей психологической формой. Дело было не в травме, не в переносе боя, не в скорости передвижения Фьюри по рингу. Дело было в том, что я не вошёл в поединок, не прочувствовал его, не прочувствовал соперника. Я не мог поймать цель, чтобы правильно нанести удар. Это меня страшно раздражало, а когда наверх вылезли эмоции, вслед за ними появилась какая-то скованность, зажатость".

Говоря же о матче-реванше Кличко заметил: "Да, прошло всего два-три дня, а я уже думал только о том, что в мой контракт на бой с Фьюри был включён опцион на матч-реванш. Между прочим, это стоит приличных денег, но я никогда не жалел их на этот пункт. В контракте на каждый бой у меня был включён опцион на матч-реванш. Так что Фьюри от меня никуда не убежит, и я очень рад, что мне не надо за ним бегать и просить: «Дай мне, пожалуйста, матч-реванш! Дай мне, пожалуйста, матч-реванш!» Поэтому уже через несколько дней после нашего поединка я объявил, что матч-реванш обязательно будет. Он состоится в период с апреля по июнь. С точной датой пока не определились, как и с местом, но я почти уверен, бой пройдёт в Великобритании. На это работает в том числе и курс евро к фунту стерлингов, как и, разумеется, то, что Фьюри теперь чемпион, а я претендент, и я никак не против того, чтобы драться у него на родине".

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Владимир Кличко проиграл бой за титул чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британцу Тайсону Фьюри. В течение недели после поединка Кличко потребовал обязательный реванш от соперника, предусмотренный контрактом. Фьюри согласился на матч-реванш. Вместе с тем, вернуть все свои титулы Кличко не удастся в предстоящем бою в любом случае. IBF лишила Фьюри своего чемпионского пояса, так как по правилам этой организации боксер должен был сначала провести обязательную защиту с претендентом по версии организации, а затем проводить матч-реванш с украинцем.