Обнародован состав сборной Украины на чемпионат Европы по фигурному катанию

Президиум Украинской федерации фигурного катания (УФФК) утвердил состав сборной Украины на чемпионат Европы, сообщает пресс-служба УФФК.

В Братиславу представлять нашу страну поедут новоиспеченные чемпионы страны в танцах на льду Валерия Гайструк и Алексей Олейник, у мужчин Иван Павлов, у женщин обладательница национального серебра Анна Хныченкова, так как чемпионка страны Анастасия Гожва по возрасту на первенство континента еще не проходит.

В состязаниях спортивных пар Украина представлена не будет.

Президиум УФФК не только утвердил состав на Словакию, но и озадачил спортсменов – выступить не хуже, чем это сделали наши представители год назад в Стокгольме. Напомним, что в начале 2015 года в столице Швеции лучший результат – одиннадцатое место показал танцевальный дуэт Александра Назарова – Максим Никитин. Нынешний чемпионат Украины пара пропустила из-за травмы Александры Назаровой. В одиночных выступлениях у нас на прошлом чемпионате Европы были шестнадцатые места Ярослава Паниота и Натальи Поповой.

Чемпионат Европы-2016 по фигурному катанию пройдет в Братиславе с 25 по 31 января.