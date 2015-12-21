Александр Абраменко завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира по фристайлу

На этапе мирового Кубка по фристайлу в Пекине в соревнованиях по лыжной акробатике украинец Александр Абраменко занял 3-е место, сообщает официальный сайт турнира.

«Бронзовый» результат украинца - 119,91.

Победителем соревнований стал Максим Густик из Беларуси, второе место занял Дэвид Моррис из Австралии.

Это был 2-й этап Кубка мира сезона 2015/16. Ранее, на первом этапе Абраменко занял 5-е место.

«Бронза» соревнований в Пекине стала уже пятой кубковой наградой в карьере 27-летнего спортсмена из Николаева.