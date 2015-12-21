Александр Абраменко завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира по фристайлу
15:26, 21 декабря 2015Спорт
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Украинец уже в пятый раз оказался на пьедестале международных соревнований.
Абраменко занял 3-е место на соревнованиях в Пекине / xsport.ua
На этапе мирового Кубка по фристайлу в Пекине в соревнованиях по лыжной акробатике украинец Александр Абраменко занял 3-е место, сообщает официальный сайт турнира.
«Бронзовый» результат украинца - 119,91.
Победителем соревнований стал Максим Густик из Беларуси, второе место занял Дэвид Моррис из Австралии.
Это был 2-й этап Кубка мира сезона 2015/16. Ранее, на первом этапе Абраменко занял 5-е место.
«Бронза» соревнований в Пекине стала уже пятой кубковой наградой в карьере 27-летнего спортсмена из Николаева.
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