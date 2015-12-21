Украинский бадминтонист Почтарев завоевал бронзу этапа Кубка мира, Завадский - бронзу этапа Кубка Европы

В Мехико (Мексика) завершился этап Кубка мира по бадминтону с призовым фондом 50 тыс. дол., где харьковчанин Артем Почтарев занял третье место в мужской одиночной категории, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона Харьковской области.

Артем Почтарев (85-й в мировом рейтинге) в 1/32 финала обыграл американского бадминтониста Ян Тук Чана (без рейтинга): 16-21, 21-4, 21-9. В 1/16 финала Почтарев на протяжении 51 минуты выяснял отношения с малазийским спортсменом Зульхельми Зулькиффли (190-й) и таки доказал свое превосходство: 21-17, 11-21, 21-16. В 1/8 финала украинец обыграл представителя хозяев турнира Лино Муноса (100-й): 21-18, 22-20. В четвертьфинале Почтарев вышел на первого сеяного бадминтониста из Индии Эджея Джейрама (22-й) и выиграл у него в трех партиях - 12:21, 21-14, 21-14.

Соперником Артема по полуфиналу стал спортсмен из Таиланда Паннавит Тонгнуам (158-й по итогам 9 турниров). Первую партию выиграл таец: 21-16. Вторую партию с аналогичным счетом выиграл украинец. Решение судьбы матча и путевки в финал перенеслось в третью партию. Начало ее было за украинцем (2-0, 4-1, 7-6), потом таец вышел вперед и сделал серьезную заявку на победу 17-14, украинец сравнял счет 17-17, но сделал несколько ошибок, лишивших надежд на финал: 17-21. Артем Почтарев стал обладателем бронзовой медали на этапе Кубка мира и набрал 3850 очков, идущих в олимпийский зачет.

В свою очередь, в Мерсине (Турция) завершился международный турнир уровня International Challenge с призовым фондом 15 тыс. дол., где харьковчанин Дмитрий Завадский завоевал третье место в мужской одиночной категории.

Чемпион Украины Завадский (69-й в мировом рейтинге) был посеян под шестым номером. В 1/16 финала Завадский легко обыграл турецкого бадминтониста Эниса Сесалана (193-й): 21-14, 21-17, в 1/8 деклассировал Артема Саватюгина из Узбекистана (177-й): 21-7, 21-7. В четвертьфинале Дмитрий в напряженной борьбе одолел еще одного представителя хозяев Эмре Вураля (122-й): 23-21, 21-19. В полуфинале харьковчанин встречался с 19-летним спортсменом из Индии Харшилем Дани (249-й), который и одержал победу в матче: 21-19, 21-16, оставив Дмитрию возможность довольствоваться третьим местом.