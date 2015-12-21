УЕФА поддерживает Платини в борьбе за свою репутацию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил со специальным заявлением, в котором отметил крайнюю разочарованность в решении Комитета по этике Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и полностью поддержал своего президента Мишеля Платини в борьбе за свою репутацию, сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Естественно, УЕФА крайне разочарован этим решением, которое, тем не менее, может быть обжаловано, - отмечается в заявлении. - УЕФА поддерживает право Мишеля Платини на надлежащую правовую процедуру и возможность, чтобы очистить свое имя".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно о том, что Арбитражная палата ФИФА под председательством Ханса Йоахима Эккерта отстранила президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини от футбольной деятельности на 8 лет.