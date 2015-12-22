НОК Украины исполнилось 25 лет

Именно в этот день в 1990-м году Генеральная ассамблея основателей НОК приняла историческое решение, которое уже в сентябре 1993 года на сессии Международного Олимпийского Комитета получило официальное признание. Первым президентом Национального олимпийского комитета был избран Олимпийский чемпион по легкой атлетике Валерий Борзов, а с 2005 года эту должность занимает Олимпийский чемпион и член Исполкома МОК Сергей Бубка.

Главной задачей НОК Украины является популяризация олимпийского движения в стране и обеспечение участия спортсменов в Олимпийских играх.

За годы Независимости украинские спортсмены завоевали 122 олимпийские медали. Не отстают от них и юные спортсмены, которые с 2010 года достойно защищают честь страны на Юношеских Олимпийских играх. В их активе 67 наград. Первые успешные шаги на международной арене с 1993 года делают и молодые украинцы на Европейских юношеских олимпийских фестивалях, завоевав в целом 183 медали.

Уже в течение четверти века Национальный олимпийский комитет Украины воплощает в жизнь немало проектов, которые полюбились поклонникам спорта – «Олимпийский день», «Олимпийская неделя», «Олимпийский урок», Всеукраинская церемония награждения «Герои спортивного года». Получили своих сторонников и Всеукраинские спортивно-массовые мероприятия «Олимпийский аистенок», «Олимпийский уголок», «Олимпийская книга», «Do like OLYMPIANS»

Под постоянной опекой находятся наши атлеты, которые уже достигли высот Олимпа, так и совсем юные, те, которые только делают свои первые шаги в спортивной жизни.

С каждым годом активнее проводится работа в региональных отделениях и олимпийских федерациях.

Без должного внимания не остаются и талантливые и одаренные люди, которые могут проявить себя в таких конкурсах, как «Украина олимпийская» для спортивных журналистов и «Конкурс спортивной фотографии», многочисленных викторинах и акциях.

И это далеко не весь перечень. Приятно, что и эксперты Международного Олимпийского Комитета высоко оценили деятельность НОК Украины и определили ее эффективной моделью работы, а в 2013 году Национальный олимпийский комитет получил престижную международную премию креативного спорта за популяризацию олимпийских идей и ценностей.

Приятно отметить, что за эти 25 лет Национальный олимпийский комитет Украины стал настоящей дружной Олимпийской семьей, которая объединила под флагом пяти колец единомышленников и преданных сторонников олимпизма.