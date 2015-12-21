Блаттер и Платини отстранены от футбольной деятельности на восемь лет

Арбитражная палата ФИФА под председательством Ханса Йоахима Эккерта отстранила президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини от футбольной деятельности на 8 лет, сообщает пресс-служба ФИФА.

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Платини также оштрафован на 80 тыс. швейцарских франков.

Ранее Блаттер был обвинен в незаконном платеже в размере 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Блаттер и Платини оправдывали эту финансовую операцию платой за услуги, которые Платини якобы оказывал ФИФА.

Как сообщал УНИАН, Арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА под председательством Ханса-Йоахима Эккерта официально открыла арбитражные дела против Йозеф Блаттер и Мишель Платини на основе окончательных докладов, представленных следственной палатой.