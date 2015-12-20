"Барселона" разгромила аргентинский "Ривер Плейт" в финале клубного Чемпионата мира по футболу

В Йокогаме (Япония) завершился финальный матч чемпионата мира по футболу среди клубных команд, в котором испанская "Барселона" встречалась с аргентинским "Ривер Плейт" и разгромила соперника со счетом 3:0.

Судьба игры была решена в концовке первого тайма.

"Барселона" имела преимущество на протяжении всего матча, но в первые 35 минут аргентинцы сдерживали атаки соперника и даже пытались провести собственные атаки. Впрочем, до реальных угроз воротам испанского клуба дело так и не дошло. А на 36-й минуте каталонцы открыли счет. После навеса справа Неймар головой сбросил мяч в центр штрафной, Месси подработал мяч и вторым касанием (внешней стороной левой стопы) пробил точно под штангу - 1:0.

После перерыва "Барселона" только увеличивала свой перевес. На 49-й минуте Карлос Бускетс точным пасом вывел Луиса Суареса один на один с вратарем и тот протянул мяч и пробил сам, хотя рядом бежали партнеры. Вратарь зацепил мяч рукой, но тот все равно оказался в сетке - 2:0. А на 68-й минуте Неймар навесил слева на линию вратарской, а выскочивший из-за спин защитников Суарес головой пробил в противоход вратарю и сделал дубль - 3:0.

Таким образом, "Барселона" в третий раз в истории выиграла Клубный чемпионат мира. Более того, команда во второй раз выиграла в течение года три крупнейших международных турнира подряд (Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ). Также в этом году на счету команды титулы чемпиона и обладателя Кубка Испании. Единственный трофей, который "Барселоне" не покорился в 2015-м является Суперкубок Испании.