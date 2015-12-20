"Бавария" официально объявила о смене тренера в летнее межсезонье

44-летний испанский специалист Пеп Гвардиола не стал продлевать свой контракт с "Баварией" и новым тренером "Рекордмайстера" с 1 июля 2016 года станет итальянец Карло Анчелотти, сообщает официальный сайт ФК "Бавария".

56-летний итальянец получит контракт сроком ровно на три года - до 30 июня 2019 года.

"Мы благодарны Пепу Гвардиоле за всё, что он сделал для нашего клуба с 2013 года. Я уверен, что Пеп и команда теперь будут работать ещё интенсивнее для того, чтобы достичь поставленные цели, несмотря на то, что теперь точно известно, что Пеп покинет "Баварию", - заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

"Карло Анчелотти в качестве тренера добился больших успехов, он трижды побеждал в Лиге Чемпионов. Это спокойный, сбалансированный специалист, который знает как работать со звёздами и играть в разнообразный футбол. Мы искали такого человека и нашли его. Мы в предвкушении совместной работы", - добавил Руммениге.

"Для меня большая честь стать тренером такого великого клуба как "Бавария", - заявил Карло Анчелотти.

"Бавария" является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии, на её счету 25 чемпионских титулов и 17 Кубков Германии, 3 победы в Кубке европейских чемпионов и две — в Лиге чемпионов (5 титулов в самом престижном еврокубке). В конце 2013 команда стала первым немецким клубом, выигравшим клубный Кубок мира ФИФА.

Смена тренеров стала второй в Топ-клубах мира за последнюю неделю.

Как сообщал УНИАН, в четверг стало известно об отставке с поста главного тренера английского "Челси" (Лондон) португальского специалиста Жозе Моуриньо. Накануне, в субботу, "Челси" возглавил голландский специалист Гус Хиддинк, подписавший контракт до конца сезона 2015/16.