На Евро-2008 забит первый пенальти

Сегодня на Чемпионате Европы по футболу в борьбу вступают команды группы В. Только что завершилась первая встреча, в которой хозяева Евро-2008 австрийцы уступили хорватам со счетом 0:1. Единственный мяч в этом напряженном, но небогатом на голы матче с пенальти забил Лука Модрич (4 минута).

Сегодня также встречаются сборные Германии и Польши.