На Евро-2008 забит первый пенальти
20:51, 08 июня 2008
Спорт
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Завершился матч Австрия - Хорватия
|Лука Модрич в "объятиях" Дарио Срны. Фото АР
Сегодня на Чемпионате Европы по футболу в борьбу вступают команды группы В. Только что завершилась первая встреча, в которой хозяева Евро-2008 австрийцы уступили хорватам со счетом 0:1. Единственный мяч в этом напряженном, но небогатом на голы матче с пенальти забил Лука Модрич (4 минута).
Сегодня также встречаются сборные Германии и Польши.
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