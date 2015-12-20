Моуриньо отказался от предложения возглавить итальянский топ-клуб

Пребывающая в игровом кризисе "Рома" ищет кандидатов на пост главного тренера в случае отставки Руди Гарсии. Об интересе боссов итальянского клуба к уволенному из "Челси" Жозе Моуриньо" сообщает портал GianlucaDiMarzio, передает "Новое время".

Читайте такжеХиддинк назначен главным тренером "Челси" до конца этого сезонаОднако португалец отказался принять предложение "волков".

Другим вероятным кандидатом на пост наставника "Ромы" является итальянский специалист Лучано Спалетти, которій уже возглавлял римский клуб.

Напомним, сам Жозе Моуриньо в 2008-2010 годах работал в Италии, возглавляя миланский "Интер".

Как сообщал УНИАН, 17 декабря португальский специалист был уволен из "Челси".