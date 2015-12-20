Бюджет на Олимпиаду-2020 в Японии вырос в шесть раз

После того как Токио выиграл право на проведение Олимпиады, специальная комиссия подсчитала, что затраты на ее подготовку составят около $2,4 млрд, передает Би-би-си.О столь значительном увеличении бюджета на своем сайте сообщила крупнейшая японская вещательная корпорация NHK.

Читайте такжеСША подали заявку на проведение Олимпиады-2024 в Лос-АнджелесеСообщается, что дополнительные траты понадобились для строительства полос на автомагистралях, а кроме того, существенно возросла стоимость строительных материалов и заработная плата всех работников, участвующих в подготовке города к Играм.

Оргкомитет "Токио-2020" все же надеется, что затраты возрастут не столь значительно.

Каким бы ни был окончательный бюджет, он будет разделен между оргкомитетом, властями Токио и правительством Японии.

Бюджет Олимпиады в Рио-де-Жанейро, которая пройдет в 2016 году, составил чуть больше $3,5 млрд, а Лондон потратил на свои Игры-2012 $13 млрд.

Рекордсменом по части дороговизны Олимпийских Игр остается Россия. Зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году обошлась стране в $51 млрд.

О том, что XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио, было объявлено 7 сентября 2013 года на 125-й сессии МОК в Буэнос-Айресе. На право их проведения также претендовали Мадрид и Стамбул.

Япония уже три раза принимала у себя Олимпийские игры. В 1964 году Токио стал столицей летней Олимпиады. В 1972 году Зимние игры прошли в Саппоро, а в 1998 году - в Нагано. В 1940 летняя Олимпиада также должна была состояться в японской столице, но после отказа Японии была перенесена в Хельсинки, а позже в вовсе отменена из-за Второй мировой войны.