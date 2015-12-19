Хиддинк назначен главным тренером "Челси" до конца этого сезона

"Челcи" объявил о расторжении контракта с предыдущим тренером Жозе Моуринью 17 декабря. В сообщении говорилось, что на такой шаг стороны пошли по обоюдному согласию, передает Би-би-си. Моуринью уволили на фоне неудовлетворительных результатов команды. За три тура до конца первого круга чемпионата Англии она идет на 16-м месте и находится всего в одном очке от зоны вылета. Кроме того, "Челси" уже вылетел из Кубка Лиги.

Читайте такжеИгроки "Челси" подрались на тренировке перед увольнением Моуриньо Тем не менее руководство клуба долгое время не хотело увольнять Моуринью и публично высказывало поддержку тренеру, в прошлом сезоне уверенно выигравшему с "Челси" Английскую премьер-лигу и Кубок Лиги.

Гус Хиддинк уже тренировал "Челси" в сезоне 2008/2009. Тогда его также назначили на должность временно. Хиддинк сменил на посту тренера уволенного Луиса Фелипе Сколари и за остаток сезона выиграл Кубок Англии и дошел до полуфинала Лиги Чемпионов.