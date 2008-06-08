Букмекеры принимают ставки на мат комментаторов во время Евро-2008

Российская букмекерская контора "ФОН" предложила игрокам ряд шуточных ставок на события, которые могут произойти на Евро-2008. Букмекеры предлагают ставить на высказывания тренеров, мат комментаторов, а также на появление на футбольном поле обнаженных болельщиков, депутатов и шоуменов. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В частности, "ФОН" предлагает ставить на то, что главный тренер сборной России Гуус Хиддинк произнесет по-русски фразу "Россия, вперед". Коэффициент на это событие равен 10. Если голландский специалист споет куплет гимна России, ставка увеличится в 15 раз.

Принимаются ставки и на высказывания комментатора Василия Уткина. Если он по ходу матча скажет: "Я ставлю в ФОНе", споет куплет гимна или произнесет матерное слово, ставка угадавшего событие игрока вернется в десятикратном размере. Приветы своей маме и девушке в исполнении комментатора оцениваются с коэффициентами 2,2 и 2,7 соответственно. Максимальная сумма ставки на эти события ограничена тысячей рублей.

Также "ФОН" принимает ставки на сумму до 250 рублей на появление на поле во время матча Испания - Россия мужчины без одежды, шоумена Отара Кушанашвили или любого депутата Госдумы. Коэффициент на эти события равен 50. Появление на поле обнаженной женщины оценивается с коэффициентом 80.

Лента.ру