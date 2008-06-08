Челси не хочет отдавать Шеву

Лондонский клуб отказывается расставаться с Андреем Шевченко.

Об этом в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал генеральный директор Милана Адриано Галлиани.

Клуб Романа Абрамовича дал зеленый свет Милану на то, чтобы итальянцы начали переговоры с Дидье Дрогба, но англичане не хотят отдавать итальянцам украинского нападающего.

"Руководители Челси дали нам добро на то, чтобы начать переговоры с Дидье Дрогба, - рассказал Адриано Галлиани в интервью в воскресном выпуске La Gazzetta dello Sport. - К сожалению, мы не получили желанного ответа по Андрею Шевченко. Челси не хочет расставаться с ним. Это известие делает нас очень печальными".

Слова вице-президента Милана воспринимать стоит с изрядной долей иронии, так как отдавать большие деньги за украинского форварда итальянцы просто не желают, отмечает Football.ua.

Также Адриано Галлиани рассказал о том, что Милан начал переговоры с агентом Самуэля Это`О. По словам руководителя итальянского клуба, камерунец готов рассмотреть предложение Милана даже несмотря на то, что эта команда в следующем сезоне будет выступать лишь в Кубке УЕФА. Правда, в борьбе за нападающего Барселоны Милан ждет большая конкуренция со стороны английских команд.

Также один из руководителей Милана подтвердил, что его клуб интересовался Эммануэлем Адебайором, но разрешения на переговоры с игроком у английского клуба итальянцы не брали.