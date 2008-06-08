Первые слезы Евро-2008 (фото)

Лидер и капитан сборной Швейцарии Александер Фрай на Евро-2008 больше не сыграет. На 42-й минуте стартового матча с Чехией он столкнулся с Грыгерой и повредил связки колена, сообщает Football.ua.

Травма оказалась достаточно серьезной и Фрай пропустит 6-7 недель. Разумеется, что ни о каком чемпионате Европы и речи быть не может.

"Для нас это шок. Потерять капитана это огромный удар по команде" - заявил наставник швейцарцев Коби Кун.

"В матче с Чехией мы были уверены в своих силах и хорошо играли. Ровно до того момента, пока не сломался Фрай. Теперь сборной будет невероятно трудно на этом турнире" - так считает защитник сборной Йохан Джуру.

Когда Фрай покидал поле при помощи медиков он уже догадывался, чем обернется для него это столкновение, и рыдал, даже не пытаясь скрыть слез...

Фото АР