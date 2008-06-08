Евро-2008: немецкие фаны подрались с поляками

В Австрии задержаны семеро болельщиков сборной Германии, которые участвовали в стычках с польскими фанатами.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», сначала они бросали друг в друга пластиковые стаканы из-под пива, затем дело дошло до рукоприкладства.

Как ожидается, сегодня на матче сборных Германии и Польши будут присутствовать более 40 тысяч болельщиков обеих команд. Накануне игры несколько польских таблоидов разместили на своих страницах фотоколлажи, на которых главный тренер сборной Польши держит в руках отрубленные головы своего немецкого коллеги и капитана сборной Германии.

Сегодня на Евро-2008 встретятся также сборные Австрии и Хорватии. Накануне, в первый день проведения чемпионата, сборная Чехии выиграла у швейцарцев 1:0, а португальцы у турок – 2:0.