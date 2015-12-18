Матч-реванш Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри может пройти в ОАЭ

Матч-реванш Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри состоится там, где он принесет наибольшую прибыль, заявил промоутер британца Мик Хеннесси, сообщает Boxingnews.

"Здесь, в Англии, гигантские стадионы, но провести этот бой хотят все. Со мной уже контактировали из Объединенных Арабских Эмиратов. Это будет супербой. Независимо от того, где он состоится, это будет одно из крупнейших событий в боксе в следующем году", - сказал Мик Хеннесси.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Владимир Кличко проиграл бой за титул чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британцу Тайсону Фьюри. В течение недели после поединка Кличко потребовал обязательный реванш от соперника, предусмотренный контрактом. Фьюри согласился на матч-реванш. Вместе с тем, вернуть все свои титулы Кличко не удастся в предстоящем бою в любом случае. IBF лишила Фьюри своего чемпионского пояса, так как по правилам этой организации боксер должен был сначала провести обязательную защиту с претендентом по версии организации, а затем проводить матч-реванш с украинцем.