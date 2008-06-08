Шовковский уходит из Динамо?

Как сообщила вчера турецкая газета Fotospor, 33-летнему голкиперу киевского Динамо и сборной Украины уже сделано трансферное предложение через посредника.

В Трабзонспоре ожидают ответа. В приобретении Шовковского заинтересован лично президент клуба Садри Шенер.

По информации издания, в этом вопросе посильную помощь оказывает украинский вратарь Виктор Гришко, защищавший цвета турецкого клуба в 1992–1995 годах. Именно Гришко встретился с Шовковским и передал ему предложение Шенера.

Однако в Динамо категорически опровергают эту информацию. Генерального директор киевлян Реваз Чохонелидзе прокомментировал эту ситуацию:

– Мне ничего не известно об интересе турок к Шовковскому, к тому же у Саши еще два года действует контракт с Динамо.

Возможно, эту информацию распространяет агент Шовковского, который таким образом хочет подогреть интерес к своему клиенту. Саша – один из лучших вратарей постсоветского пространства, играет за наш клуб с конца 1993 года! Другое дело, что здесь может быть ситуация, как с Сергеем Ребровым, который пришел ко мне и честно сказал: "Меня зовут в Рубин на большую зарплату, я бы хотел уехать". Не знаю, что решит Шовковский, я поговорю с ним 9-го числа, когда он вернется из отпуска.

Футбол.ua