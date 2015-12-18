Игроки "Челси" подрались на тренировке перед увольнением Моуриньо

В последний день работы Жозе Моуриньо на посту главного тренера лондонского "Челси" на тренировке команды произошла массовая драка, сообщает The Times.

В тренировке, состоявшейся 17 декабря, участвовали игроки основного состава и молодежной команды. По данным издания инцидент произошел после того, как испанский легионер основной команды Сеск Фабрегас совершил жесткий подкат против игрока "молодежки". Драка оказалась настолько масштабной, что тренерскому персоналу пришлось вмешаться и погасить конфликт.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера "Челси". Команда занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, пребывая в шаге от "зоны вылета", но заняла 1-е место на групповом этапе Лиги чемпионов, обойдя в турнирной таблице киевское "Динамо", португальский "Порту" и израильский "Маккаби" (Тель-Авив).