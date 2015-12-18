Боксер Геворг Манукян и гимнаст Олег Верняев получили награды лучших спортсменов месяца от НОК Украины

Свои заслуженные награды – денежные премии, дипломы и памятные статуэтки получили лучший спортсмен октября боксер Геворг Манукян и его личный наставник Александр Полищук и лауреаты спортивного ноября – гимнаст Олег Верняев и его тренер Геннадий Сартинский, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В октябре в катарской Дохе на мировом первенстве по боксу Геворг Манукян в весовой категории 91 кг завоевал бронзовую награду. Именно за это достижение боксер впервые получил высокое признание НОК.

«На пути к этой награде он одолел очень мощных соперников. Мы прекрасно помним удачное выступление Геворга на исторических Євроиграх-2015 в Баку, где он завоевал «серебро». Нам очень приятно видеть высокое мастерство и постоянный прогресс Геворга, которые он без устали демонстрирует на престижных стартах», - сказал во время награждения президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Высокого признания НОК в ноябре Олег Верняев был удостоен благодаря удачному выступлению на чемпионате мира в Глазго (Великобритания). Лидер сборной Украины по спортивной гимнастике завоевал звание вице-чемпиона мира и завоевал заветную путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

«Олег седьмой раз получает звание лучшего спортсмена месяца в Украине. Он уже приблизился к лидеру этого трофея – нашей олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан, на счету которой восемь подобных наград», - сказал президент НОК.

Он отметил, что в медальной коллекции и Геворга, и Олега есть награды мировых и европейских соревнований и не хватает лишь олимпийской награды, которую они мечтают получить в Рио. Поэтому, главный олимпиец страны пожелал, чтобы эти мечты осуществились в 2016 году.

Сергей Бубка выразил искренние слова благодарности наставникам ребят, поблагодарив Александра Полищука и Геннадия Спртинского за весомый вклад в развитие украинского спорта.

Президент НОК поблагодарил президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса и поздравил новоизбранного президента Украинской федерации гимнастики Александра Сухомлина с избранием на такую высокую должность, выразив надежду, что под его руководством славные традиции отечественной спортивной гимнастики будут продолжены и приумножены. Со своей стороны, Александр Сухомлин поблагодарил руководителя НОК за доверие и заверил, что будет стараться максимально способствовать подготовке и поддержке украинских гимнастов.

Лауреаты спортивных месяцев поблагодарили Национальной олимпийской комитет за постоянную поддержку и отметили, что настроены продолжать плодотворную подготовку к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

На мероприятии по случаю 25-летия лучшие спортсмены и тренеры, представители федераций получили памятные подарки НОК Украины.