Президент ФФУ Павелко: Исполком единогласно и аплодисментами принял решение о продлении контракта с Фоменко

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и главный тренер национальной команды Михаил Фоменко рассказали о прошедшем Исполкоме ФФУ на совместном брифинге в Доме футбола в Киеве, сообщает корреспондент УНИАН.

"Исполком единогласно и аплодисментами принял решение о продлении полномочий Михаила Фоменко", - начал Андрей Павелко. - Фоменко будет готовить команду к финальной части Евро-2016".

В свою очередь, тренер украинской национальной команды начал с поздравлений с предстоящими праздниками: "С Новым годом всех вас, мира добра и тепла. Касательно сегодняшнего события - спасибо за доверие. За то, что нашему штабу доверили провести и финальную часть Евро-2016. Что касается тренерского штаба, со временем будет озвучен его состав. Финальная часть, мягко говоря, немного отличается от отбора, от предыдущих матчей".

Также Фоменко обозначил ключевые даты при подготовке к ЕВРО-2016. "С одной стороны - времени еще достаточно, с другой - уже необходимо приступать к подготовке к финальной части турнира. 19 мая мы хотим начать непосредственную. подготовку к Евро. Ребятам нужно и отдохнуть, а потом и "нагрузить" их, чтобы они достойно выступили на Евро".

Касательно товарищеских матчей, которые команда проведет перед Евро-2016, то их календарь уже утвержден. "24 марта в Украине будет проведен матч с Кипром, а 28 марта, скорее всего, мы проведем матч с командой Уэльса, также в Украине. Документы между сторонами уже готовятся к подписанию. Ориентировочно, эти игры будут проведены в Одессе и Киеве. Кроме того, матч в Киеве с Уэльсом мы хотим сделать как официальные проводы команды на Евро", - отметил Павелко.

В свою очередь, тренер команды добавил: "Конечно, хотим сыграть три матча, а не два. По правилам УЕФА это могут быть одна игра с участником Евро и две - с другими соперниками".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что Исполком ФФУ принял решение продлить контракт с главным тренером сборной Украины по футболу Михаилом Фоменко.