Сборная России исключила Погребняка из заявки на Евро-2008

Форвард сборной России Павел Погребняк исключен из состава команды на чемпионат Европы по футболу 2008 года. Пока неизвестно, кто заменит нападающего в заявке россиян. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на источник в УЕФА.

Ранее медицинская комиссия УЕФА пришла к выводу, что травма Погребняка является достаточно серьезной для того, чтобы футболист не смог принять участие в Евро-2008.

Форвард "Зенита" получил травму левого колена в товарищеском матче с Сербией 28 мая. Врачи зафиксировали у него надрыв задней поверхности мениска. Тренерский штаб сборной до последнего рассчитывал, что Погребняк сможет сыграть на чемпионате Европы.

В составе россиян Погребняка могут заменить полузащитник "Крыльев Советов" Олег Иванов или хавбек "Спартака" Александр Павленко, которые входили в предварительный состав на Евро-2008, но не были включены в окончательную заявку. Также среди претендентов на то, чтобы попасть в состав сборной России вместо форварда "Зенита", назывались Александр Кержаков и Дмитрий Булыкин.