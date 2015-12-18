Исполком ФФУ утвердил Фоменко на посту главного тренера сборной Украины

Завершилось голосование по ключевым вопросам.

Исполком Федерации футбола Украины (ФФУ) утвердил наставников сборных команд Украины разных возрастных групп, сообщает Sport.ua. Итак, национальную сборную продолжит тренировать Михаил Фоменко. С молодежной командой (U-21) будет работать Александр Головко. Сборную U-20 возглавил Александр Петраков. Команду U-19 и команду U-15 принял Олег Кузнецов. Сборную U-16/17 (2000 год рождения) возглавил Сергей Попов. Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит Исполком ФФУ, где главным вопросом на повестке дня было утверждение наставников сборных команд Украины разных возрастов.

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