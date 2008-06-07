Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу

В субботу, 7 июня, матчем Швейцария - Чехия в Базеле откроется 13-й чемпионат Европы по футболу. В первенстве Европы, которое пройдет на футбольных полях Австрии и Швейцарии, принимают участие 16 национальных сборных.

На групповом этапе (7-18 июня) каждая команда проведет по три матча с соперниками по квартету, и по две лучшие сборные продолжат спор за награды чемпионата в поединках на вылет. Матчи 1/4 финала пройдут 19-22 июня, полуфиналы - 25-26 июня, финал состоится в последний день чемпионата, 29 июня.

Главным фаворитом Евро-2008 подавляющее большинство букмекерских контор считает Германию. Далее в порядке убывания вероятности завоевания золота расположились команды Испании, Италии, Португалии и Франции.

Матчи чемпионата примут восемь городов: по четыре в Австрии (Вена, Клагенфурт, Зальцбург, Инсбрук) и Швейцарии (Берн, Цюрих, Женева, Базель). Начиная с четвертьфиналов футбольными центрами Европы будут Вена и Базель, финал пройдет в столице Австрии на арене "Эрнст Хаппель Штадион", вмещающей около 50 тысяч зрителей.

Впервые победитель первенства Старого Света был определен в 1960 году, когда в финальном матче в Париже сборная СССР обыграла команду Югославии со счетом 2:1, забив решающий мяч в дополнительное время. Также чемпионами Европы становились сборные Германии (1972, 1980, 1996), Франции (1984, 2000), Испании (1964), Италии (1968), Чехословакии (1976), Нидерландов (1988), Дании (1992) и Греции (2004).

Победитель чемпионата Европы получает "Кубок Анри Делоне", названый так в честь первого генерального секретаря Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), который впервые предложил идею проведения европейского первенства. Кубок представлял собой стилизованную серебряную амфору с барельефом, изображающим юношу, играющего в мяч.