Жозе Моуриньо уволен из "Челси"

ФК "Челси" официально объявил об отставке тренера команды Жозе Моуриньо, сообщается на клубном сайте.

"Стороны расстались по обоюдному согласию", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось о том, что бывший защитник лондонского "Челси" и сборной Англии Грэм Робертс зявил в прямом эфире BBC Radio 5 о принятом руководством клуба решении уволить Жозе Моуринью.

"Я не думаю, что они могут играть хуже, но они были абсолютно ужасны в этом году," - отметил Робертс.

Предполагаемая сумма компенсации португальскому специалисту должна составить 37,5 миллиона фунтов стерлингов.

После поражения лондонского клуба от "Лестера" в минувшем туре английской Премьер-лиги (1:2), "Челси" с 16-ю очками занимает 16-е место в турнирной таблице находясь в шаге от "зоны вылета" из АПЛ. Вместе с тем, команда вышла в пле-офф Лиги чемпионов, заняв 1-е место в группе с киевским "Динамо", португальским "Порту" и израильским "Маккаби" (Тель-Авив).

Ранее Моуринью тренировал «Челси» в сезонах 2004/05-2006/07. Он завоевал с командой два титула чемпиона Англии и и два раза побеждал в Кубке лиги. Также "Челси" под его руководством по разу выиграли Кубок и Суперкубок страны. Тренер вернулся в лондонский клуб в сезоне-2014/15, когда привел «Челси» к победе в чемпионате Англии и Кубке лиги.