"Динамо" подало апелляцию на решение УЕФА о проведении матчей ЛЧ без зрителей

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис официально объявил о том, что клуб подал апелляцию на решение УЕФА о проведении двух матчей без зрителей из-за инцидента с избиением темнокожих болельщиков на матче Лиги чемпионов с английским "Челси", сообщает пресс-служба "Динамо".

"На данный момент мы подали апелляцию в УЕФА. Мы практически разобрались с тем, что там произошло на самом деле, и могу вас заверить, что расизма там не было – это чистое хулиганство. И вот из-за кучки данных негодяев вынуждены страдать настоящие преданные поклонники «Динамо» Киев, которые не могут прийти на стадион, чтобы поболеть за свою родную команду. Я очень рассчитываю на порядочных честных болельщиков, особенно это касается ультрас, которые всегда занимают три-четыре сектора на «Олимпийском». Ведь с ними у нас также были проблемы, но после того, как нам уже однажды довелось играть один матч в еврокубках без зрителей, у нас с ними не было ни единого конфликта, с их стороны не было ни одного фашистского лозунга – ничего подобного, за что УЕФА могло бы сделать нам замечание. Сейчас же, повторюсь, из-за кучки негодяев настоящие болельщики лишены возможности поддержать команду в 1/8 финала Лиги чемпионов", - отметил Суркис.

"Мы со своей стороны могли бы просто с этим смириться, но в футбол мы играем для болельщиков. Команда хочет видеть полные стадионы! Достаточно того, что на матчах чемпионата Украины ребята видят пустые трибуны. Именно поэтому мы подали апелляцию. Сразу скажу, что махать шашками мы не можем, – мы можем только просить, если надо, клясться, что это было в первый и последний раз. Но я поклясться могу за себя, за сотрудников своего клуба, которые будут сидеть и искренне болеть за команду. Даже за ультрас могу поручиться! Но как я могу поклясться за кучку каких-то негодяев, которые приходят исключительно для того, чтобы сорвать матч?! Мы знаем, что три человека задержаны, и они находятся под следствием. Не знаю, сидят они или нет – я же не сотрудник правоохранительных органов. Их имена известны, они будут опубликованы, общественность будет знать об этом – пускай люди не переживают. Мы должны бороться с этим все вместе, и если какой-то негодяй начинает провоцировать на трибуне, то десять, двадцать, сотня порядочных людей, сидящих рядом с ним, должны его утихомирить, вывести к выходу и сдать стюардам. Если будет такая философия – тогда все будет нормально, а нет… Вы же понимаете, что это не только проблема «Динамо» Киев. Я был возмущен, когда данную проблему пытались перевести в ракурс того, что наш клуб не работает с болельщиками, что у нас на стадионе творится беспредел, сотрудники не работают, и как вообще такое могло произойти", - продолжил президент ФК "Динамо".

"Вы знаете, я долго думал об этой проблеме, хотел понять истинную причину того, что происходит. И я не нашел выхода. Ведь мы не можем возле каждого места посадить человека от клуба, который будет следить за порядком. Сейчас же точно известно, что пострадавший впоследствии парень снял потасовку на телефон, и после отказа стереть данное видео был избит. То есть, имеет место простая бытовая ситуация, и надо бросать все силы на борьбу с этими проявлениями. Но тут приходит решение по сборной. И это ведь уже не Суркис с «Динамо» Киев, а Федерация футбола и вся страна. А вы можете себе представить, что один негодяй приедет с национальной командой на чемпионат Европы во Францию, где сегодня все так напряжено, с каким-нибудь фашистским значком – что будет тогда… Такое впечатление, что они родились не в нашей стране, что это быдло, извините за жесткие слова, которое надо изолировать от общества".

"Из-за них настоящие болельщики вынуждены были болеть за команду, сидя по барам, а тысяча самых преданных встречали команду на подъезде к стадиону, чтобы хоть как-то поддержать ребят. При этом было достаточно много представителей правоохранительных органов, но не было ни одного инцидента, ни одной стычки, поскольку сотрудники полиции понимали, что люди пришли просто поддержать свою команду. Никто не стал тушить файеры – отстояли, поаплодировали, после чего разошлись по барам для просмотра матча. Вот такими и должны быть истинные поклонники команды. Обращаться надо именно к ним, к нашим ультрас, чтобы они помогали нам выявлять беспредельщиков. Более того, я говорил своим сотрудникам и назначенному мной вице-президенту, что, возможно, ультрас сами дадут мне людей, которые будут помогать следить за порядком, чтобы не полагаться на стюардов «Олимпийского», куда нанимают родственников, бабушек-дедушек. Да после этого инцидента в течение 15-ти минут мы могли знать, кто это, вывести их с трибун, представить делегатам УЕФА и тут же допросить – и в таком случае, я уверен, мы даже штрафа могли бы избежать. Но сидят там, извините, бездельники, которые предлагают, к примеру, изолировать сектора… Чистый бред! И вот так все наше общество: один скажет, другой подхватит – и пойдет молва. Все это и вызывает у меня возмущение".

Как сообщал УНИАН, УЕФА наказал "Динамо" за инцидент на игре с "Челси" проведением трех матчей без зрителей (третий - условно). Первый матч был сыгран в рамках заключительного 6-го тура группового этапа против "Маккаби" из Тель-Авива. Киевляне выиграли эту игру со счетом 1:0 и впервые с сезона 1998/99 вышли в плей-офф ЛЧ.