Президент МОК Бах: "Украинский НОК является сильным и успешным членом Олимпийского движения"

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в рамках визита на празднование 25-летия Национального олимпийского комитета Украины очень высоко оценил работу отечественного НОК, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Согласно протокола я приезжаю только на столетия национальных олимпийских комитетов, но не откликнуться на приглашение Украины и лично моего друга Сергея Бубки я просто не мог», - сказал президент МОК.

Томас Бах отметил, что Украина с гордостью может оглянуться на последние 25 лет своей спортивной истории. Ведь с момента обретения независимости украинские спортсмены завоевали 122 медали на Олимпийских играх.

«Среди выдающихся Олимпийских чемпионов я должен вспомнить и моего дорогого друга Сергея Бубку. Чемпион Олимпийских игр 1988 года, он продолжал бить рекорд за рекордом на протяжении своей карьеры легкоатлета и приносить своей стране успех за успехом. С такими богатыми спортивными традициями вы можете с полным правом гордиться вкладом, который украинские спортсмены сделали и продолжают делать в олимпийскую историю», - добавил глава МОК.

«НОК Украины играет ведущую роль в том, чтобы поставить спорт на службу общинам. Через хорошо развитую сеть региональных отделений и представительств НОК обеспечивает, чтобы спортивные инициативы и образовательные программы достигали украинского общества в целом, тем самым распространяя олимпийские ценности по всей стране», - отметил Бах.

«Украинский НОК является сильным и успешным членом Олимпийского движения. Будьте уверены, что мы будем продолжать строить нашу дружбу и прекрасные отношения между НОК Украины и МОК в течение многих последующих лет», - сказал Томас Бах, вручив в знак этой большой дружбы между МОК и Олимпийским движением в Украине Сергею Бубке награду МОК имени Пьера де Кубертена.

По словам главного олимпийца мира, он был очень рад посетить такую спортивную страну, какой является Украина: «На праздновании 25-летия НОК я видел много выдающихся атлетов. Во время визита в столичную школу на Олимпийском уроке я познакомился с будущими олимпийскими чемпионами. Очень рад, что в Украине живой настоящий олимпийский дух».