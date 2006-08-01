Песня про Зидана ”Удар головой” стала хитом

Песня "Headbutt" ("Удар головой"), написанная тремя французскими болельщиками через тридцать минут после окончания финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции по пенальти уступила сборной Италии, является наиболее востребованной музыкальной композицией во Франции, передает AFP.

Только через сервер дистрибьютора Warner Music песня, в которой поется про удар со стороны Зинедина Зидана в грудь Марко Матерацци и высмеивается неудачный удар Давида Трезеге в серии послематчевых пенальти, была скачана более 80 тысяч раз. По сведениям Warner Music, диски с композицией являются самым продаваемым музыкальным товаром в универсамах страны.

"Headbutt" распространяется в 20 странах, включая Японию и Филиппины, к выпуску готовятся итальянская и испанская версии.

Лента.ру