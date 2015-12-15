Порошенко встретился с президентом МОК Бахом

Во время встречи Петр Порошенко наградил главу МОК орденом князя Ярослава Мудрого, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Президент отметил важную роль Международного Олимпийского Комитета в утверждении мира, безопасности и стабильности в мире.

Он упомянул имя известного украинца Алексея Бутовского – одного из провозвестников международного олимпийского движения и одного из основателей МОК.

Глава государства поздравил Национальный олимпийский комитет с 25-й годовщиной создания и напомнил, что украинские олимпийцы завоевали в общей сложности 623 олимпийские медали, из которых 122 – за времена независимой Украины.

«Спорт является одним из приоритетов для украинской власти. Мы гордимся нашими олимпийцами», – сказал Президент. По его словам, украинские спортсмены завоевали 103 олимпийские лицензии и упорно готовятся к Олимпиаде в Рио-де-Женейро, которая состоится в следующем году.

Томас Бах поблагодарил за признание роли МОК, который считает своими приоритетами установления большего взаимопонимания между людьми и народами, особенно в ситуации, когда политические обстоятельства меняются, а также применения спорта как средства диалога между людьми.

Томас Бах сообщил о предоставлении дополнительной помощи украинским спортсменам для улучшения их условий тренировок и заверил в намерении его организации и в дальнейшем поддерживать украинских атлетов. «Мы это делаем, потому что хотим увидеть сильную украинскую команду в Рио-де-Жанейро», – сказал Глава МОК.

«Вы имеете полную поддержку Президента», – подчеркнул Петр Порошенко.

Томас Бах также отметил важность взаимодействия между Правительством страны и Национальным олимпийским комитетом.

Сергей Бубка выразил благодарность МОК за помощь и обратился к Президенту: «Мы чувствуем, что вы поддерживаете олимпийское движение. В эти сложные времена олимпийцы готовятся представить нашу команду в Рио-де-Жанейро и сделать все для того, чтобы мы видели наш флаг, слышали наш гимн, и гордились достижениями наших олимпийцев».

Глава государства в ответ высказал мнение, что спорт играет важнейшую роль в объединении страны. «Когда я был на стадионе, и весь стадион пел одним голосом гимн Украины – это было невероятное ощущение и это объединяло страну. Такое может быть только в армии или на спортивных соревнованиях. Я бы хотел это слышать только на спортивных соревнованиях», – сказал Петр Порошенко.