В Киеве открыли памятную стелу в честь выдающихся олимпийцев

В мероприятии приняли участие президент НОК Украины Сергей Бубка, вице-президент НОК Украины Валерий Борзов, Министр образования и науки Украины Сергей Квит, заместитель Министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул, ректор Университета Евгений Имас, руководители Национальных олимпийских комитетов других стран, выдающиеся олимпийцы Украины, сообщает пресс-служба НОК Украины.

На памятной стеле изображены имена и фамилии всех прославленных олимпийцев-выпускников НУФВСУ, которые в разные годы своими успехами прославили нашу страну на Олимпийских играх.

С 1952 года воспитанники университета (студенты, аспиранты, выпускники) получили 295 олимпийских медалей: 112 золотых, 89 серебряных и 94 бронзовых.