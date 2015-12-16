Президент МОК Бах вместе с украинскими чемпионами провел фехтовальный мастер-класс

По случаю празднования 25-годовщины со дня основания Национального олимпийского комитета Украины в страну прибыли высокопоставленные гости во главе с президентом Международного Олимпийского Комитета Томасом Бахом.

В насыщенном графике главного олимпийца мира нашлось время не только для общения с детьми, но и для проведения мастер-класса.

Так, столичная общеобразовательная школа №78 Всеукраинской сети олимпийского образования на один урок превратилась в фехтовальную площадку. Настоящие спортивные звезды посетили учеников, чтобы рассказать о древний вид спорта, который был включен еще в программу I Олимпийских игр 1896 года, его эволюцию и становление, разнообразные дисциплины и особенности оружия, а главное воочию разобраться во всех премудростям настоящих мушкетеров.

Своими секретами делились президент Международного Олимпийского Комитета, Олимпийский чемпион по фехтованию Томас Бах, чемпионы и призеры Игр Григорий Крисс, Вадим Гутцайт, Ольга Харлан, Яна Шемякина, Виктор Путятин, чемпионы и призеры мирового первенства Богдан Никишин, Анатолий Герей, Эрнест Яцик, чемпион I Европейских игр Андрей Ягодка, призеры чемпионата Европы Андрей Погребняк и Ольга Лелейко.

Главным тренером мероприятия выступила чемпионка мира и Европы Наталья Конрад, именно под ее руководством участники необычного мастер-класса выполняли все продемонстрированные элементы и делали первые фехтовальные шаги.

Перед тем как окунуться в волшебный фехтовальный мир, ученики со своими звездными наставниками изрядно размялись под руководством молодого посла II Юношеских Олимпийских игр 2016 года в Лиллехаммере Веры Передерий, которая провела для них утреннюю разминку «Do like OLYMPIANS».

«Невероятные эмоции я испытал сегодня. У нас получилось приятное общение с детьми, которые поделились со мной своими спортивными успехами, прекрасно, что большинство из них посещает спортивные секции, все это делает их не только физически, но и морально сильнее», - прокомментировал президент МОК Томас Бах.

В свою очередь президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка отметил, что замечательно, когда у детей появляется возможность не только увидеть и взять автограф у мировых спортивных звезд, но и поучиться у них, как становиться чемпионами и в спорте, и в жизни, открыть в себе новые таланты и приобщиться к уникальному олимпийскому движению.

«Благодарен и президенту МОК и нашим олимпийцам, что нашли время и возможность и подарили малышам настоящую радость от общения Уверен, что этот мастер-класс запомнится всем надолго», - отметил глава НОК.

Все участники помимо положительных эмоций, получили еще и олимпийские сувениры от Национального олимпийского комитета Украины.