Матч Лиги чемпионов между "Динамо" и "Манчестер Сити" не будет перенесен из Киева

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между украинским "Динамо" и английским "Манчестер Сити" не будет перенесен и, как и планировалось, пройдет в Киеве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Накануне почетный президент Федерации футбола Украины (ФФУ) и вице-президент УЕФА Григорий Суркис заявил, что "Манчестер Сити" ставит вопрос о том, чтобы провести первый матч на нейтральном поле и уже отправил соответствующий запрос в УЕФА.

"Как и планировалось, матч пройдет в Киеве", - сообщили в пресс-службе УЕФА.

Ранее дисциплинарный комитет УЕФА наказал "Динамо" проведением двух ближайших домашних матчей без зрителей в еврокубках и одним условно, а также штрафом в размере €100 тысяч. Киевляне понесли наказание за поведение болельщиков клуба во время домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с лондонским "Челси", который прошел 20 октября и завершился со счетом 0:0. В частности, во время встречи фанаты избили темнокожих болельщиков и устроили массовые беспорядки. Условное наказание вступит в силу, если повторится аналогичная ситуация в течение трех лет.

Позже в ФК "Динамо" сообщили, что подадут апелляцию и будут настаивать на отмене решения о проведении второго матча без зрителей. Первая игра без зрителей состоялась в рамках заключительного тура группового этапа ЛЧ "Динамо" - "Маккаби" (Тель-Авив). Киевляне выиграли со счетом 1:0 и впервые с сезона 1998/99 обеспечили себе участие в плей-офф ЛЧ.

Первый матч между "Динамо" и "Манчестер Сити" запланирован на 24 февраля. Ответная игра пройдет в Манчестере 15 марта.