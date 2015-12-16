Олимпийская семья отметила 25-летие НОК Украины

Киевский национальный академический театр оперетты на несколько часов превратился в настоящую олимпийскую площадку, где блистали звезды мирового масштаба во главе с президентом Международного Олимпийского Комитета Томасом Бахом и президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) Ахмадом Аль-Сабахом.

Олимпийские чемпионы, начиная с 1952 года и до наших дней, рулевые НОКов других стран, спортивная общественность страны приветствовали Национальный олимпийский комитет с 25-летием со дня основания.

Во время концерта все смогли окунуться в славную четверть столетнюю историю, в очередной раз пережить волнующие мгновения победы наших олимпийцев во время просмотра исторической видеохроники, а также насладиться яркой концертной программой.

«Оглядываясь назад с уверенностью можно сказать, что общими усилиями сделано немало. Нашими спортсменами добыто 122 олимпийские награды, мы обеспечили поддержку атлетов и тренеров, ввели уникальные олимпийские проекты, выстроили действенную и эффективную структуру олимпийского движения и четкую и прозрачную систему взаимоотношений между его субъектами, привлекли мощных спонсоров и партнеров, открыли Олимпийским дом. Нам очень приятно, что эксперты МОК высоко оценили деятельность НОК Украины и определили ее эффективную модель работы, а в 2013 году мы получили престижную международную премию креативного спорта за популяризацию олимпийских идей и ценностей. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Низкий поклон и глубокая благодарность всем спортсменам, тренерам, специалистам, всем субъектам олимпийского движения, ветеранам спорта, украинской диаспоре, меценатам и партнерам, представителям средств массовой информации и всем любителям спорта в нашей стране за эти насыщенные, продуктивные и исторические 25 лет. Пишем вместе новую олимпийскую историю», - призвал президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка во время своего выступления.

Теплые слова поздравления со сцены звучали и от мировых лидеров олимпийского движения – президента МОК Томаса Баха и председателя АНОК Ахмад Аль-Сабаха. Свои поздравления прислали президент Европейских Олимпийских Комитетов Патрик Хикки, Президент Украины Петр Порошенко, Премьер-министр Арсений Яценюк, Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман, украинская диаспора.

В своей речи главный олимпиец мира отметил, что Украина с гордостью может оглянуться на последние 25 лет своей спортивной истории. НОК Украины играет ведущую роль в том, чтобы поставить спорт на службу обществу. Через хорошо развитую сеть региональных отделений и представительств, Олимпийский комитет способствует тому, чтобы спортивные инициативы и образовательные программы доходили до общества в целом, тем самым распространяя олимпийские ценности по всей стране.

«Ваш Национальный олимпийский комитет является сильным и успешным членом Олимпийского движения. Будьте уверены, что мы будем продолжать строить нашу дружбу и прекрасные отношения между НОК Украины и МОК в течение многих последующих лет. В знак этой большой дружбы между Международным Олимпийским Комитетом и Олимпийским движением в Украине, я хотел бы вручить президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке, награду МОК имени Пьера де Кубертена», - подчеркнул Томас Бах.

Высшие награды Национального олимпийского комитета Украины – Ордена НОК были вручены Олимпийскому чемпиону Григорию Криссу, легендарному тренеру по художественной гимнастике Альбине Дерюгиной, которые стояли у истоков своих видов спорта в нашей стране, а также президентам МОК Томасу Баху и АНОК Ахмад Аль-Сабаху.

Также заслуженные награды от Олимпийской семьи Украины получили и 30 спортивных деятелей страны, которые внесли весомый вклад в развитие и популяризацию олимпийского движения.

Но какой день рождения без сюрпризов и подарков. Специальный номер исполнили чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризатдинова и призер мирового первенства Виктория Мазур, которые сумели умело совместили спорт и искусство. Со сцены также прозвучал официальный гимн Олимпийской сборной "Чемпионы", который вместе с Виталием Козловским исполнили Олимпийские чемпионы - по вольной борьбе Ирины Мерлени, тяжелой атлетике Алексей Торохтий, фехтованию Яна Шемякина, победители и призеры Юношеских Олимпийских игр: легкоатлетки Катерина Дерун, Юлия Левченко, дзюдоист Богдан Ядов и будущий участник II Юношеских олимпийских игр, фигурист Иван Шмуратко.

Именно исполнение этой песни и стало финальным аккордом торжеств по случаю Дня рождения Национального олимпийского комитета Украины.

22 декабря 1990 года Генеральная ассамблея с участием прославленных спортсменов и известных деятелей физкультурно-спортивного движения, приняла постановление о создании Национального олимпийского комитета Украины. Первым президентом НОК Украины был избран двукратный Олимпийский чемпион по легкой атлетике Валерий Борзов. С 2005-го эту должность занимает Олимпийский чемпион по легкой атлетики, член Исполкома МОК Сергей Бубка. НОК Украины – всеукраинская, независимая общественная организация, основной задачей которой является обеспечение развития олимпийского движения в Украине как составной части международного олимпийского движения.