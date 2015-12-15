Новым президентом Украинской федерации гимнастики избран Александр Сухомлин

17:11, 15 декабря 2015
Спорт
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Избран также новый состав президиума УФГ

dsmsu.gov.ua

15 декабря 2015 года состоялась отчетно-выборная конференция Украинской федерации гимнастики, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Делегаты заслушали отчеты вице-президентов по гимнастическим дисциплинам, Дисциплинарной комиссии и Ревизионной комиссии.

Во время конференции был избран новый президент УФГ, которым сроком на 5 лет стал Александр Сухомлин.

Также избран новый состав Президиума Украинской федерации гимнастики в который вошли:

Первый вице-президент Дерюгина Ирина Ивановна;

Вице-президент по гимнастике спортивной мужской Сартинский Геннадий Людвигович;

Вице-президент по гимнастике спортивной женской Омельянчик Оксана Александровна;

Вице-президент по прыжкам на батуте Салямин Юрий Николаевич;

Вице-президент по художественной гимнастике Дерюгина Альбина Николаевна;

Вице-президент по спортивной акробатике Юрьев Владимир Иванович;

Вице-президент по спортивной аэробике Пасечная Татьяна Владимировна.

Кроме того, в состав Президиума вошли члены технических комитетов международных федераций Шуйская Татьяна Владимировна (прыжки на батуте), Голяк Юрий Леонидович (спортивная акробатика), Ковальчук Галина Васильевна (спортивная акробатика).

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