Новым президентом Украинской федерации гимнастики избран Александр Сухомлин
Избран также новый состав президиума УФГ
15 декабря 2015 года состоялась отчетно-выборная конференция Украинской федерации гимнастики, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.
Делегаты заслушали отчеты вице-президентов по гимнастическим дисциплинам, Дисциплинарной комиссии и Ревизионной комиссии.
Во время конференции был избран новый президент УФГ, которым сроком на 5 лет стал Александр Сухомлин.
Также избран новый состав Президиума Украинской федерации гимнастики в который вошли:
Первый вице-президент Дерюгина Ирина Ивановна;
Вице-президент по гимнастике спортивной мужской Сартинский Геннадий Людвигович;
Вице-президент по гимнастике спортивной женской Омельянчик Оксана Александровна;
Вице-президент по прыжкам на батуте Салямин Юрий Николаевич;
Вице-президент по художественной гимнастике Дерюгина Альбина Николаевна;
Вице-президент по спортивной акробатике Юрьев Владимир Иванович;
Вице-президент по спортивной аэробике Пасечная Татьяна Владимировна.
Кроме того, в состав Президиума вошли члены технических комитетов международных федераций Шуйская Татьяна Владимировна (прыжки на батуте), Голяк Юрий Леонидович (спортивная акробатика), Ковальчук Галина Васильевна (спортивная акробатика).