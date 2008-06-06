Костя Цзю объявил о завершении карьеры

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Константин Цзю во время визита на Камчатку впервые объявил о том, что не намерен возвращаться на профессиональный ринг. Спортсмен, которому в сентябре исполнится 39 лет, сообщил, что он намерен заниматься развитием своих академий бокса.

"Я на сто процентов уверен в том, что больше не выйду на ринг. Через несколько месяцев мне будет 39 лет, это уже критический возраст для спортсмена. Физически я чувствую себя отлично, но нужно понимать, что боксу я отдал 30 лет своей жизни", - цитирует Цзю издание fightnews.com.

Знаменитый боксер сообщил, что он намерен проявить себя в другой деятельности, также связанной со спортом. По словам Цзю, он ставит своей задачей привлечь к занятиям боксом как можно больше детей. "После моего визита 50-100 детей пойдут в спортзал, некоторые останутся там и вырастут в настоящих звезд. Это гораздо важнее личных амбиций", - подчеркнул экс-чемпион мира.

Лента.ру напоминает, что свой последний бой Цзю провел ровно три года назад. 5 июня 2005 года в Манчестере он проиграл техническим нокаутом британцу Рикки Хаттону, отказавшись выходить на последний раунд. В том бою российский спортсмен потерял принадлежавший ему титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).