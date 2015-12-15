Шесть украинских теннисистов выступят на первом турнире сезона из серии "Большого шлема" - Australian Open-2016

Организаторы первого в сезоне турнира серии Большого шлема (четверка самых престижных соревнований в году) Открытого чемпионата Австралии по теннису обнародовали списки участников соревнований, в которых оказались шесть представителей Украины, сообщает официальный сайт турнира.

В списке три представителя Украины в мужском одиночном разряде и три - в женском.

В соревнованиях выступят Александр Долгополов (36-й в мировом рейтинге), Сергей Стаховский (62), Илья Марченко (94), Элина Свитолина (19), Леся Цуренко (33) и Екатерина Бондаренко (89).

Открытый чемпионат Австралии-2016 пройдет с 18 по 31 января.