Южноамериканская конфедерация футбола дисквалифицировала игрока "Шахтера" Фреда до июня 2016 года - СМИ

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала до июня 2016 года бразильского полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда за употребление допинга, сообщает ТАСС со ссылкой на бразильскую O Globo.

В конце июля стало известно, что в пробе, взятой у Фреда в ходе Кубка Америки-2015, было обнаружено запрещенное мочегонное вещество гидрохлоротиазид.

По информации издания, дисквалификация футболиста распространяется только на турниры, проводимые под эгидой КОНМЕБОЛ. Международная федерация футбола пока не рассматривала отстранение Фреда.