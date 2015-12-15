Южноамериканская конфедерация футбола дисквалифицировала игрока "Шахтера" Фреда до июня 2016 года - СМИ
12:04, 15 декабря 2015Спорт
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Действие запрета распространяется только на игры под эгидой конфедерации.
theguardian.com
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала до июня 2016 года бразильского полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда за употребление допинга, сообщает ТАСС со ссылкой на бразильскую O Globo.
В конце июля стало известно, что в пробе, взятой у Фреда в ходе Кубка Америки-2015, было обнаружено запрещенное мочегонное вещество гидрохлоротиазид.
По информации издания, дисквалификация футболиста распространяется только на турниры, проводимые под эгидой КОНМЕБОЛ. Международная федерация футбола пока не рассматривала отстранение Фреда.
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