Национальному олимпийскому комитету Украины исполняется 25 лет. На празднование юбилея НОК прибыли первые лица ведущих международных спортивных организаций - президент Международного Олимпийского Комитета Томас БАХ и президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) Ахмад Аль-Сабах.

15 декабря в Киевском национальном академическом театре оперетты состоятся торжества по случаю 25-летия со дня основания НОК Украины. В мероприятии примут участие ведущие деятели украинского и мирового спорта и олимпизма, президенты НОКов других стран, чемпионы и призеры Олимпийских игр, Олимпийская семья Украины.

На следующий день, 16 декабря в спортивном зале школы № 78 состоится мастер-класс по фехтованию который проведут президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах (чемпион Олимпийских игр-1976 по фехтованию) и Олимпийские чемпионки Ольга Харлан и Яна Шемякина. Участниками мероприятия станут ученики школы, президент НОК Украины Сергей Бубука, Олимпийские чемпионы и призеры Вадим Гутцайт, Григорий Крисс, Виктор Путятин, чемпионы и призеры мирового первенства Богдан Никишин, Анатолий Герей, Эрнест Яяки, чемпион I Европейских игр Андрей Ягодка, призеры чемпионата Европы Андрей Погребняк, Ольга Лелейко, чемпионка мира и Европы главный тренер мероприятия Наталья Конрад и молодой посол II Юношеских Олимпийских игр 2016 года в Лиллехаммере Вера Перердерий.

Также, 16 декабря состоится торжественное открытие памятной стелы титулованных выпускников Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВСУ). В мероприятии примут участие Томас Бах, Ахмад Аль-Сабах, Сергей Бубка, олимпийцы, руководство университета.

Наконец, 16 декабря состоится Всеукраинский семинар-совещание с участием всех региональных отделений НОК, посвященный 25-й годовщине основания Национального олимпийского комитета Украины. Участниками форума станут главы и представители региональных представительств НОК, а среди них немало прославленных олимпийцев: Павел Хныкин, Елена Петрова, Иван Гешко, Нина Лемеш и другие, которые отчитаются о проделанной работе в текущем году и наметят план действий на олимпийский 2016-й. В работе семинара-совещания примет участие президент НОК Сергей Бубка.