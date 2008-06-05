Минюст зарегистрировал Федерацию стрельбы из блочного лука (фото)

Министерство юстиции Украины зарегистрировало общественную организацию "Федерация стрельбы из блочного лука Украины".

Об этом говорится в информации, обнародованной на официальном веб-сайте Минюста.

Как отмечается в сообщении, эта организация зарегистрирована в соответствии со статьями 14, 15 Закона Украины "Об объединении граждан" на основании решения Учредительной конференции Общественной организации "Федерация стрельбы из блочного лука Украины" от 28.02.2008 о создании организации, решения Учредительной конференции Всеукраинской молодежной общественной организации "Молодежное наступление".

Блочный лук изобретен в 1960-х годах в США. Блоки-эксцентрики на концах лука позволяют качественно повысить точность прицеливания и силу вылета стрелы. Лук используется как спортивный и охотничий, однако в некоторых странах охота с блочным луком запрещена.

Фото с сайта "Все о луках, арбалетах"