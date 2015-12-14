Коррозия футбольного металла

Уходящий год стал юбилейным в истории двух клубов украинской футбольной Премьер-лиги. В названиях обоих клубов присутствует металлический компонент. В юбилеях обоих клубов присутствует большая доля грусти.

Если не случится чудо, 17 декабря прекратит существование запорожский «Металлург» – клуб, в мае отметивший свое 80-летие. Клуб со славной и трагической судьбой, давший советскому и украинскому футболу множество звезд – от Виктора Серебренникова и Михаила Соколовского до Максима Коваля и Тараса Степаненко. Клуб, который остался по сути без хозяина и закономерно дошел до ручки. Последнее место в таблице чемпионата Украины по итогам первого тура, увольнение практически всех игроков и 17 декабря – завершение ликвидационного процесса. «Металлург» пополняет печальный ряд с «Кривбассом», «Арсеналом», донецким «Металлургом», «Борисфеном»…

Что тут сказать? Это мой родной клуб из моего родного города. Впервые в жизни я увидел живой футбол с трибуны стадиона «Металлург» в 1963 году на матче чемпионата СССР в классе «А» между «Металлургом» и ярославским «Шинником»… Что я могу сегодня сказать без слез и без мата?

Будем надеяться, что такая доля обойдет другой «металлический» клуб – харьковский «Металлист», которому 12 декабря исполнилось 90 лет. Впрочем, с таким славным юбилеем клуб поздравили только его болельщики. И экс-президент Александр Ярославский, владевший «Металлистом» в 2006-2012 годах, который поименно отметил в своем поздравлении всех тех, кто в это время вместе с ним строил клуб.

А вот руководство города и области, местной федерации футбола скромно промолчало в этот знаменательный день. Ни губернатор Игорь Райнин, ни мэр Геннадий Кернес (кстати, первый заместитель председателя Харьковской областной федерации футбола Михаила Добкина), ни первый заместитель губернатора Владимир Бабаев – еще один первый зам Добкина по ХОФФ, ни Сергей Стороженко, ни Юрий Сапронов, ни другая местная знать, никто.

Вообще не понимаю, что сегодня происходит. У нас футбол рушится, а все молчат».

В чем причина такого молчания? Возможно, это сегодняшнее бедственное положение клуба – с большими долгами и малыми достижениями (11-е место в таблице). А может, то, что кто-то из промолчавших в свое время помогал отжимать у Ярославского клуб, кто-то молча смотрел, как клуб убивают, а кто-то сегодня просто не знает, что же делать, чтобы клуб спасти. Какие уж тут поздравления.

Вместо поздравлений болельщики «Металлиста» могут довольствоваться недавними словами президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса в адрес нынешнего как бы все еще президента харьковского клуба, пресловутого младоолигарха Сергея Курченко: «Чемпионат не интересный, нет чемпионата. «Металлиста» нет, Закарпатья нет, Запорожья нет. В Харькове нет человека – не платится зарплата. Это же великая команда! В ней великие футболисты играли. У тебя не получилось, ты купил на гребне расхищения государственного имущества, будь любезен, передай городу эту команду. Может, ее опять Ярославский подхватит. Да, он тебе ее продал. Но продал боеспособную, с футболистами на непонятно какое количество денег, а ты сейчас отдаешь мусор с огромными долгами. Может Ярославский придет и возьмет эту команду, может другие бизнесмены возьмут ее. Вообще не понимаю, что сегодня происходит. У нас футбол рушится, а все молчат».

Да, имеем сегодня два покойных «Металлурга» и один калечный «Металлист». Что-то с металлом не сложилось в футбольном хозяйстве Украины. Хотя, конечно, дело вовсе не в металле.