Гендиректор "Шахтера" Палкин: Шальке – сильный соперник, но он нам по зубам

Сергей Палкин считает, что донецкая команда вполне может обыграть немецкий клуб по сумме двух матчей и выйти в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

В свое время, достаточно давно, мы с «Шальке» уже встречались. Как сейчас помню: мы выиграли у них дома со счетом 1:0 – Агахова провел прекрасный гол. Думаю, мы должны действовать в том же духе. Сильная команда. По рейтингу УЕФА среди тех, кто сегодня жеребился, «Шальке» идет в лидерах. И вообще немецкий чемпионат один из сильнейших в Европе. Нужно играть и побеждать! Соперник сильный, но я считаю, что он нам по зубам, - отметил Палкин.

– Были ли клубы, с которыми не хотелось встретиться на этой стадии?

– Естественно. Это понятно всем: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», тот же «Наполи», который разгромил всех в своей группе. Было достаточно много клубов, с которыми не очень-то хотелось встречаться.



– Какие амбиции у «Шахтера» в Лиге Европы? Сейчас вы уже знаете соперника: как готовиться к встречам с ним?

– У нас амбиция только одна – побеждать, проходить как можно дальше и выигрывать этот турнир. Нет смысла просто участвовать в Лиге Европы – сегодня мы команда не того уровня. Если туда попадаешь, ее надо выигрывать.

– Кадровая комплектация команды позволяет решать такие задачи или зимой нужно работать на трансферном рынке?

– Считаем, что с точки зрения кадров мы полностью укомплектованы. У нас серьезная конкуренция на каждой позиции.

– Определялись ли в клубе, где пройдет первый матч? А если удастся пройти, то и дальнейшие?

– Первый поединок будет во Львове. Вторая игра состоится на выезде, потому что мы были в числе несеяных команд, которые первую встречу проводят дома.