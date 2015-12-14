Луческу: "Шахтер" обязан выйти в 1/8 финала Лиги Европы

Наставник донецкого "Шахтера" румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, согласно которой соперником горняков стал немецкий "Шальке-04" из Гельзенкирхена, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

"Мы уже встречались с «Шальке» и прошли дальше. Наш нынешний состав не просто не слабее, а сильнее того, что был в 2005 году! Плюс мы накопили солидный опыт выступлений в еврокубках. Конечно, это не значит, что нам будет легко, – немецкие команды непредсказуемы. Но «Шахтер» должен проходить «Шальке» – даже несмотря на то, что в феврале наш чемпионат еще не возобновится, а в Бундеслиге уже будут играть полным ходом. Это не проблема. Другое дело, что ответный матч мы будем проводить на выезде, это не очень хорошо. Тем не менее «Шахтер» обязан выйти в 1/8", - отметил Мистер.

Как сообщал УНИАН, матчи 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Шальке-04" пройдут 18 и 25 февраля. Первый матч горняки проведут во Львове, ответный - в Гельзенкирхене.