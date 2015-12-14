Футбольный директор "Манчестер Сити": "Динамо" - это угроза"

Известный в прошлом нападающий каталонской «Барселоны» Чики Бегиристайн, работающий ныне в качестве футбольного директора «Манчестер Сити» выразил свое мнение относительно того, что соперником его клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов стал ФК «Динамо» (Киев), сообщает пресс-служба ФК "Динамо":

- Легко никогда не бывает. Наш соперник показал насколько он хорош, победив «Порту» и сыграв вничью с «Челси». Будет сложно, но мы уже показали, что в этом турнире улучшаем свою игру и будем бороться за выход в четвертьфинал. «Динамо» - сильная команда и они постараются показать болельщикам, что готовы к соперничеству на таком уровне.

Как сообщал УНИАН, матчи 1/8 финала ЛЧ "Динамо" - "Манчстер Сити" состоятся 24 февраля и 15 марта.